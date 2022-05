Reprodução/Câmara dos Deputados - 09.05.2022 A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS)

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) disse, em entrevista, nesta segunda-feira (09), ao UOL News, que a discussão gerada em torno da aliança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) é "página virada".

"Acho que estamos num momento que isso não é passado, mas já existe uma superação. Essa chapa tem um símbolo mais importante, simboliza a unidade de pessoas que não estiveram juntas em outros momentos, mas é a junção de pessoas que querem a democracia. [...] Penso que isso é página virada".

Durante o último sábado (07), Alckmin fez um discurso durante o lançamento da pré-candidatura de Lula ao Planalto. O ex-governador de São Paulo criticou o governo de Jair Bolsonaro (PL) e respondeu aos críticos de sua aliança com Lula. Ele disse que "lula é um prato que cai bem com chuchu" — frase que foi repetida depois pelo ex-presidente.

"Acho que esse tom 'chuchu com lula' foi algo bonito no fim de semana. Rompeu barreiras no campo popular", disse Maria do Rosário. "O PT não precisa abrir mão de princípios para isso [aliança com frente ampla] porque o princípio é a democracia", complementou.

Jair Bolsonaro é a destruição do Brasil, diz petista

Maria do Rosário afirmou, durante a entrevista, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) simboliza a "destruição do Brasil". "Bolsonaro é a destruição do Brasil, destruição dos valores. Bolsonaro conseguiu um feito: destruiu a economia nacional, destruiu sonhos e valores, valores humanos".

A deputada petista também considerou que o atual presidente do país não deve ser subestimado na disputa presidencial. "Lula é líder nas pesquisas, mas isso não coloca em condição de estamos acomodados, porque essa é a batalha eleitoral das nossas vidas, da nossa geração".

