Senado Federal Senador Davi Alcolumbre

Após apresentar fortes dores abdominais e ser internado ontem (6), o senador Davi Alcolumbre precisou passar por uma cirurgia. Segundo informou a assessoria do parlamentar neste sábado (7), o procedimento foi "um sucesso".

“Ele já se recupera bem. Já está conversando com familiares e equipe médica, bem-humorado e profundamente agradecido pelas manifestações de carinho de todos”, diz nota.

Alcolumbre deu entrada no hospital em Brasília, mas foi transferido para São Paulo por recomendação médica. Na capital paulista, ele foi diagnosticado com um abscesso intestinal. Ele está internado no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul da capital paulista.

Ex-presidente do Senado Federal, o parlamentar tem 44 anos e está no mandato desde 2014. Atualmente, Alcolumbre atua como presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

