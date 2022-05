Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil Presidente da CCJ, Davi Alcolumbre

O senador Davi Alcolumbre foi internado em um hospital de Brasília após ter fortes dores abdominais nesta sexta-feira (6). Segundo nota divulgada por sua assessoria, por recomendações médicas, ele será transferido para São Paulo.

Na capital paulista, Alcolumbre deve ser assistido pela equipe médica da Dra. Ludhmila Hajjar.

Davi Alcolumbre tem 44 anos e foi presidente do Senado Federal entre 2019 e 2021. Atualmente o político preside a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

No senado, Alcolumbre é responsável pela análise da constitucionalidade de propostas e sabatina de autoridades.

