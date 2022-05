Reprodução Twitter "Este país precisa voltar a criar oportunidades para que as pessoas possam viver melhor e tornar os seus sonhos realidade!" , diz Lula

Após a fala do pré-candidato a vice Geraldo Alckmin (PSB), o ex-presidente Lula iniciou seu discurso por volta das 12h15m deste sábado (7) . Acompanhe aqui .

Lula ressaltou o "imenso legado" dos governos do Partido dos Trabalhadores e disse que pretende "colocar novamente o Brasil entre as maiores economias do mundo".

"Nós temos um sonho. E não há força maior que a esperança de um povo que sabe que pode voltar a ser feliz. Que pode voltar a comer bem, ter um bom emprego, salário digno e direitos. Que pode melhorar de vida e ver os filhos crescendo com saúde", discursou.

O ex-presidente também cumprimentou seu candidato à vice, Geraldo Alckmin (PSB).

"Tenho o orgulho de contar com o companheiro Geraldo Alckmin nessa nova jornada. Alckmin foi governador quando eu era presidente. Fomos adversários, mas também trabalhamos juntos e mantivemos o diálogo institucional e o respeito pela democracia", disse.

Alckmin (PSB) discursou ao vivo de sua casa, em vídeo, para o lançamento da pré-campanha de Lula. Diferentemente da recepção ao então candidato a vice José Alencar em 2002, que foi vaiado, Alckmin foi anunciado sob aplausos da militância. No telão, o ex-tucano disse que nenhuma "divergência do passado, nem diferença do presente" servirá de desculpa ou pretexto para que ele deixe de apoiar Lula "com toda convicção".

"O Brasil sobrevive hoje ao mais desastroso e cruel governo de sua História, perdulário nas despesas públicas, hipócrita no combate à corrupção, patrocinador de conflitos temerários, despreparado na condução da economia, ineficiente, injusto e irresponsável. O que é necessário constatar para concluir que o Brasil precisa de mudança?", discursou Alckmin, sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro.

