Reproduçaõ/ montagem IG - 06/04/2022 Lula segue na liderança na corrida presidencial

Nova pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira (6) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando a corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto com 44% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que aparece com 31%.

De acordo com o último levantamento realizado pelo instituto, divulgado em 22 de abril, Lula oscilou um ponto para menos dentro da margem de erro de 3,2 pontos percentuais. Bolsonaro, por sua vez, continuou com a mesma pontuação.

Divulgação Intenções de voto para presidente na pesquisa estimulada





A pesquisa divulgada hoje foi a primeira que contou com o nome do pré-candidato à Presidência pelo União Brasil, o deputado federal Luciano Bivar, que teve a indicação pelo partido formalizada no último dia 14 . A decisão retirou o ex-ministro Sergio Moro, recém-filiado à legenda , da disputa pelo Planalto. Bivar, no entanto, não pontuou, de acordo com o Ipespe.

Em terceiro lugar, conforme os dados, aparece o nome do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 8%. Em seguida, pontuam o ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 3%, e o deputado federal André Janones, com 2%. A senadora Simone Tebet (MDB) e Felipe d’Avila (Novo) tiveram 1% das intenções.

Vera Lúcia (PSTU), Eymael (DC) e Luciano Bivar (União Brasil) não pontuaram.

Ainda, brancos, nulos ou os que não votaria em nenhum dos candidatos somam 8%. Indecisos aparecem como 2% dos entrevistados.

Confira os resultados da pesquisa estimulada:

Lula – 44%

Jair Bolsonaro – 31%

Ciro Gomes – 8%

João Doria – 3%

André Janones – 2%

Simone Tebet – 1%

Felipe d’Avila – 1%

Vera Lúcia – 0%

Eymael – 0%

Luciano Bivar – 0%

Branco/Nulo – 8%

Indecisos – 2%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, isto é, quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados, o petista continua liderando a corrida pelo Planalto, mas a distância entre ele e Bolsonaro é menor, já que eles aparecem com 38% e 29%, respectivamente.



Ciro Gomes aparece em seguida com 4%. Doria, Moro, Janones, Tebet e Felipe D'Ávila empatam com 1%.

Divulgação Intenções de voto para presidente na pesquisa espontânea





Confira os resultados da pesquisa espontânea:

Lula – 38%

Jair Bolsonaro – 29%

Ciro Gomes – 4%

João Doria – 1%

Sergio Moro — 1%

André Janones — 1%

Simone Tebet — 1%

Felipe D'Ávila — 1%

Vera — 0%

Branco/Nulo – 7%

Indecisos – 17%

Segundo Turno

Nos cenários testados pelo instituto para possíveis segundos turnos ao Planalto, Lula também lidera em todas as opções que aparece, contra Bolsonaro, Ciro Gomes e Doria.

De acordo com o levantamento, em uma disputa contra Bolsonaro, Ciro Gomes venceria o segundo turno, mas contra Doria, o atual presidente sairia vitorioso.

Divulgação Pesquisa Ipespe 2º turno





Confira:

Cenário 1



Lula – 54%

Bolsonaro – 34%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 12%

Cenário 2



Lula – 52%

Ciro Gomes – 25%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 23%

Cenário 3



Lula – 55%

Doria – 19%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 26%

Cenário 4



Ciro Gomes – 45%

Bolsonaro – 38%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 17%

Cenário 5



Bolsonaro – 39%

Doria – 37%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 24%

Para realizar a pesquisa, foram ouvidas 1.000 pessoas por telefone entre os dias 2 e 4 de maio. O levantamento foi encomendado pela XP Investimentos e registrada na Justiça Eleitoral com o número BR-03473/2022.

A margem de erro estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95,5%. Os percentuais que não totalizam 100% são devido ao arredondamento dos números ou de múltiplas alternativas de resposta.

