A pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta sexta-feira (25) Jair Bolsonaro (sem partido) voltando a perder força . No cenário estimulado, o atual presidente aparece com 26% das intenções de voto no primeiro turno — ante 28% da pesquisa anterior . Lula, por sua vez, subiu um ponto percentual e foi a 44%.

Sérgio Moro aparece em terceiro lugar, com 9%, seguido por Ciro Gomes (7%) e João Doria (2%). Eduardo Leite, Simone Tebet, André Janones e Luiz Felipe D’Ávila a 1% aparecem com 1%.



Na modalidade espontânea — aquela em que os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado — Lula manteve os 36%, enquanto Bolsonaro oscilou de 26% para 25%. Moro marcou 5%, enquanto Ciro Gomes aparece com 4%, e Doria com 1%. Janones, Boulos e Tebet foram citados, mas não pontuaram.

A pesquisa ouviu 1.000 brasileiros nos dias 21, 22 e 23 de março. O registro no TSE está sob o número BR-04222/2022. A margem de erro máxima é de 3,2 pontos percentuais.



Segundo turno

A pesquisa também avaliou possíveis cenários de um eventual segundo turno. No cenário entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 54% a 31% — vantagem que aumentou 3 pontos percentuais em relação à última pesquisa XP/Ipespe.

Lula ainda teria 37 pontos de vantagem em eventual segundo turno contra Eduardo Leite, 35 contra Doria, 27 contra Ciro e 22 contra Moro.

Jair Bolsonaro ganharia de Leite por 1 ponto, mas seria batido por Moro por 2, Doria por 3 e Ciro por 12 pontos percentuais.

