Montagem iG / Imagens: Rovena Rosa/Agência Brasil; Governo do Estado de São Paulo; e Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Haddad, Marcio França e Tarcísio aparecem liderando a disputa para o governo de São Paulo

Nova pesquisa Ipespe para o governo de São Paulo divulgada nesta segunda-feira (11) mostra o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) liderando a disputa , com 29% das intenções de voto. Depois, de acordo com a margem de erro de 3,2 pontos percentuais para mais ou menos, aparecem o ex-governador Márcio França (PSB), com 19%, e o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), com 13%.

Mais atrás, está o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), com 5%. Em seguida, o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth (PSD), aparece com 2%, enquanto Vinícius Poit (Novo), Abraham Weintraub (Brasil 35), Altino Junior (PSTU) e Elvis Cezar (PDT) registraram 1%. Dentro da margem de erro, todos estão empatados.

De acordo com o levantamento, 20% disseram que não vão votar em nenhum candidato, em branco ou nulo. Entre os entrevistados, 9% não souberam responder.

Confira, abaixo, os cenários testados pelo Ipespe:

Cenário 1

Fernando Haddad (PT): 29%

Márcio França (PSB): 19%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 13%

Rodrigo Garcia (PSDB): 5%

Felício Ramuth (PSD): 2%

Vinícius Poit (Novo): 1%

Abraham Weintraub (Brasil 35): 1%

Altino Junior (PSTU): 1%

Elvis Cezar (PDT): 1%

Nenhum/branco/nulo: 20%

Não sabe/não respondeu: 9%

Divulgação Pesquisa estimulada cenário 1





Cenário 2

Fernando Haddad (PT): 30%

Márcio França (PSB): 20%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 14%

Rodrigo Garcia (PSDB): 6%

Nenhum/branco/nulo: 24%

Não sabe/não respondeu: 8%

Divulgação Pesquisa estimulada cenário 2





Cenário 3

Fernando Haddad (PT): 35%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 18%

Rodrigo Garcia (PSDB): 9%

Nenhum/branco/nulo: 30%

Não sabe/não respondeu: 8%

Divulgação Pesquisa estimulada cenário 3





Apoio de pré-candidatos à Presidência

O instituto também considerou, ao fazer o levantamento, quando os nomes dos pré-candidatos aparecem com apoio de outros. Haddad, por exemplo, foi mostrado com apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) . Tarcísio, com o do presidente Jair Bolsonaro (PL) e Garcia, com o do ex-governador João Doria (PSDB).

Veja o resultado:

Fernando Haddad, com apoio de Lula e Alckmin: 39%

Tarcísio de Freitas, com apoio de Bolsonaro: 29%

Rodrigo Garcia, com apoio de Doria: 11%

Nenhum/branco/nulo: 18%

Não sabe/não respondeu: 3%

Divulgação Pesquisa estimulada com apoio





Leia Também

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, isto é, quando os entrevistados não recebem uma lista com os nomes dos pré-candidatos, Haddad e Tarcísio empatam dentro da margem de erro, com 10% e 9%, respectivamente. França, por sua vez, empata com Tarcísio, aparecendo com 4%.

Confira:

Fernando Haddad (PT): 10%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 9%

Márcio França (PSB): 4%

João Doria (PSDB): 2%

Guilherme Boulos (PSOL): 1%

Rodrigo Garcia (PSDB): 1%

Felício Ramuth (PSD): 1%

Geraldo Alckmin (PSB): 0%

Abraham Weintraub (Brasil 35): 0%

Vinícius Poit (Novo): 0%

Elviz Cezar (PDT): 0%

Altino Junior (PSTU): 0%

Arthur do Val (sem partido): 0%

Nenhum/branco/nulo: 12%

Não sabe/não respondeu: 60%

Divulgação Pesquisa espontânea





Segundo Turno

Em um possível segundo turno, Haddad e França vencem todos os outros candidatos. O instituto, porém, não testou um cenário em que os dois se enfrentariam.





Cenário 1



Fernando Haddad (PT): 40%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 27%

Nenhum/branco/nulo: 27%

Não sabe/não respondeu: 6%

Cenário 2

Fernando Haddad (PT): 39%

Rodrigo Garcia (PSDB): 23%

Nenhum/banco/nulo: 31%

Não sabe/não respondeu: 7%

Cenário 3

Márcio França (PSB): 39%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 25%

Nenhum/branco/nulo: 29%

Não sabe/não respondeu: 7%

Cenário 4

Márcio França (PSB): 42%

Rodrigo Garcia (PSDB): 20%

Nenhum/branco/nulo: 31%

Não sabe/não respondeu: 7%

Divulgação Cenários para segundo turno





Para realizar a pesquisa, o instituto ouviu 1.000 pessoas maiores de 16 anos do estado de São Paulo por telefone, entre os dias 6 e 9 de abril. Os dados foram contratados pela XP Investimentos e estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números BR-00800/2022 e SP-06962/2022. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95,5%.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.