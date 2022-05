Reprodução: commons - 08/04/2022 João Doria será indenizado em R$ 50.000,00

O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) deverá ser indenizado em R$ 50.000,00 em danos morais por uma vizinha que divulgou um vídeo com informações falsas sobre o filho do tucano. A decisão foi reafirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, na última quinta-feira, ao negar provimento a recursos feitos pela mulher.

No dia 5 de março de 2021, Alessandra Batah Maluf compartilhou nas redes sociais filmagem em que dizia que o filho do atual pré-candidato a presidência do Brasil pelo PSDB estava realizando uma festa na casa da família no Jardim Europa.

— Está lotado aí dentro. Festa com som. Ali é a casa do Doria e aqui é o filho. As polícias todas lá para proteger ele e aqui o filho dando festa em plena pandemia. Muito bem. Com música ao vivo, tá? Muito bem. Parabéns. Ele fecha o país, mas o filho está dando uma festa aqui do lado da casa dele — diz a mulher na gravação.

Segundo a decisão do desembargador José Carlos Costa Netto, a perícia comprovou que a Alessandra Maluf filmou e compartilhou os vídeos em grupos de Whatsapp com informações falsas.

"Destarte, a versão da autora de que não teria postado vídeo informando acerca da existência de festa supostamente promovida pelo filho do governador, ora réu, não se mostra verossímil", escreveu o desembargador na decisão.

