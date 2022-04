Reprodução Avião da Gol

Um voo da companhia aérea GOL que levava o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente da República, precisou arremeter devido a um temporal que provocou turbulências. A aeronave, que saiu de Brasília com destino a Porto Alegre (RS), teve que mudar a rota e pousou em Florianópolis (SC).

As informações foram confirmadas pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS), que também estava entre os passageiros.

Além de Eduardo e Pimenta, estavam presentes no voo outros políticos, como os deputados gaúchos Fernanda Melchionna (PSOL), Dionilson Marcon (PT), Lucas Redecker (PSDB) e Covatti Filho (PP).

"O Voo da Gol 1923, que partiu de Brasília com destino a Porto Alegre, deveria ter pousado às 11:45. Após enfrentar forte turbulência, com ventos fortes e grande área de instabilidade, o piloto arremeteu e levou a aeronave para Florianópolis. Estamos no avião, na pista aguardando", informou Pimenta, pelo Twitter.

"Boa parte da bancada gaúcha, prefeitos e vereadores estão no avião. Lucas Redecker, Covatti Filho, Paulo Pimenta, Fernanda Melchionna, Dionilson Marcon e tb Eduardo Bolsonaro são alguns dos parlamentares que estão na aeronave", acrescentou.

