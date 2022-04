Cristiano Mariz/Agência O Globo - 20.04.2022 Bolsonaro diz se sentir 'orgulhoso' e 'feliz' com perdão a Daniel Silveira que gerou crise com STF

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que se sentiu "orgulhoso" e "feliz" com si mesmo por ter concedido um indulto ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). O ato de Bolsonaro gerou uma crise com o Supremo Tribunal Federal (STF), que condenou o parlamentar a prisão por ter ameaçado e ofendido integrantes da Corte.

Bolsonaro ainda disse que não editou o decreto "apenas" para Silveira, mas sim para mostrar que "nossa liberdade não pode continuar sendo ameaçada".

"Vocês viram durante a semana um ato do presidente da República com uma pessoa que estava sendo injustiçada. Isso que eu fiz não é apenas para aquele deputado, é para todos vocês. A nossa liberdade não pode continuar sendo ameaçada. Dizer a vocês, que me senti orgulhoso e feliz comigo mesmo pela decisão tomada" , discursou o presidente, durante evento de entrega de títulos de propriedade em Paragominas (PA).

Na semana passada, o STF condenou Silveira a a oito anos e nove meses de prisão, além da perda do mandato e dos direitos políticos. Um dia depois, Bolsonaro editou um decreto concedendo o instituto da graça — que funciona como perdão da pena — a ele.

Na quarta-feira, Bolsonaro participou de um evento no Palácio do Planalto com a presença de parlamentares, em apoio a Silveira. Oficialmente, a cerimônia foi apresentada como em defesa da "liberdade de expressão". Entretanto, em seus discursos, muitos dos parlamentares fizeram críticas ao STF.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.