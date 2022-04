Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados - 06.04.2022 Deputado Daniel Silveira tecebe apoio de deputados no planalto

Deputados das frentes parlamentares evangélica e da segurança realizam na tarde desta quinta-feira, uma espécie de ato de apoio ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado a prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) . A cerimônia foi realizada no Salão Nobre do Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Oficialmente, o evento foi apresentado como em defesa da "liberdade de expressão". Entretanto, em seus discursos muitos dos parlamentares fizeram críticas ao STF. O deputado Gurgel (PL-RJ), por exemplo, disse que o Judiciário pratica uma "ditadura".

Reprodução/TV Brasil - 27/04/2022 O presidente Jair Bolsonaro participa, ao lado de ministros, de ato de apoio a Daniel Silveira

Silveira desceu a rampa do Planalto na frente até mesmo de. Nas mãos, carregava o quadro com o decreto do indulto, que ganhou momentos antes na Câmara, do deputado Coronel Tadeu (PL-SP).

Inicialmente, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) chegou a constar como solicitante do evento, mas não compareceu. A FPA alega que enquanto colegiado não tem poder de bancada e é vedada pelo seu estatuto de se manifestar sobre temas fora do agro.

Silveira foi condenado na semana passada a oito anos e nove meses de prisão, por ameaças e incitação à violência contra ministros do STF. Um dia depois, Bolsonaro editou um decreto concedendo indulto a ele.

