O passeio de motos com o presidente Jair Bolsonaro (PL), realizado nesta sexta-feira (15) entre São Paulo e Americana (SP), contou com 3.703 motocicletas, de acordo dados divulgados pela Secretaria de Logística e Transportes-SLT e a pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP). No ano passado, mais de 6,6 mil motos acompanharam Bolsonaro na primeira edição da manifestação de apoio ao presidente.



Nesta sexta, o número foi registrado pela Concessionária CCR AutoBan nas praças de pedágio localizadas em Campo Limpo, Itupeva e Sumaré, durante a "motociata". Os motociclistas partiram da Marginal Tietê, em São Paulo, e foram até Americana, no interior do estado.

Na primeira edição do evento, em junho do ano passado, a ARTESP divulgou que 6.661 motos passaram pelos pedágios da Rodovia dos Bandeirantes, no trajeto realizado pela manifestação.

O número registrado nesta sexta é cerca de 44% menor do que o registrado no ano passado. Além disso, a quantidade de motocicletas ficou muito abaixo do esperado pelos organizadores do evento, que falavam em 2 milhões de motos.