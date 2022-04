Reprodução O médico Helder Dias da Costa Tomé Júnior

Era noite de 8 de janeiro, uma sexta-feira de 2016. O médico Helder Dias da Costa Tomé Júnior, de 35 anos, tinha acabado de sair do plantão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bangu, na Zona Oeste, e seguia para casa quando foi abordado por dois jovens armados em uma motocicleta na esquina das rua Samoa com a Coronel Vieira, em Irajá, na Zona Norte. Foi quando a dupla aproveitou que Helder estava em baixa velocidade para passar em um quebra-molas e anunciou o assalto. Por mais que tenha entregue o veículo, Helder foi alvejado com um tiro no peito e morreu na hora.

Pilotando a moto estava Alex Sandro Francisco da Silva Júnior, então com 16 anos. Depois de cumprir três anos pelo fato análogo ao latrocínio, o rapaz foi liberado no ano passado. Ele é um dos presos por participar da tentativa de assalto que culminou no crime contra a aposentada Eci Coutinho Bella, de 72, por mais de 400 metros, na Pavuna, também na Zona Norte .

De perfil violento, segundo os investigadores da 39ª DP (Pavuna), o acusado tem a prática de roubos de carros com arma de fogo. Na delegacia, aos investigadores, Alex Sandro confessou que era o piloto da moto que levou o garupa Júlio Cézar Ramos Bernardo, preso na véspera. Ambos, que estão na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica. A audiência de custódia deve acontecer ainda neste sábado.

Segundo o responsável pelo caso, o delegado Tiago Dorigo, Alex Sandro disse não ter visto a idosa sendo arrastada pelo carro .

"O Júlio Cezar confessou que viu a dona Eci pendurada, já que ele conduzia o veículo. Ele tinha plena ciência de que ela estava sendo arrastada. Já o Alex Sandro falou que não viu, porque ao assumir a direção da motocicleta, ele voltou na contramão e segundo ele, não viu a idosa sendo arrastada", destacou o delegado, afirmando que o crime foi cometido apenas pelos dois criminosos. "O caso está elucidado e em 30 dias concluiremos o inquérito."

Ambos responderão por tentativa de latrocínio.

De acordo com o delegado, os dois presos se arrependeram do crime e não imaginavam a repercussão da situação.

"Eles não imaginavam que o caso teria essa repercussão. Eles se disseram arrependidos e confessaram suas participações no caso. Tão logo ele foi preso, confessou o crime aqui na delegacia, em detalhes", disse Dorigo, destacando o histórico violento do acusado. "Quando ele era adolescente, ele foi apreendido por prática infracional análoga a latrocínio (roubo seguido de morte). Ele e outros criminosos mataram um médico para tentarem roubar o veículo dele, em Irajá, no ano de 2016."

Fé renovada

Na sexta-feira, após seis dias internada, dona Eci deixou o Hospital estadual Getúlio Vargas, na Penha. Antes de ir para casa, a aposentada passou na 39ª DP (Pavuna), delegacia que investigou e em menos de cinco dias prendeu os dois criminosos que cometeram o crime. Na sede da distrital, ela cobrou justiça.

"Sabe como é, se deixar pra lá a justiça não avança. Eles mereciam ser presos", pontuou a mulher, que sugeriu que os acusados “procurem Deus”. "Eu diria pra eles procurarem Deus. Não desejo o que aconteceu comigo para eles, não. Que eles procurem Deus", disse a aposentada, que teve a fé renovada. "Clamei muito, e ele me ajudou muito."

