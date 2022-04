Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 25.03.2022 Jair Bolsonaro

Durante a entrega de obras de ampliação de um aeroporto localizado em Passo Fundo (RS), o presidente Jair Bolsonaro direcionou críticas aos resultados e pesquisas de intenção de voto na disputa das eleições.

“Quem acreditar em pesquisa, acredita em Papai Noel também. Nenhuma pesquisa acertou em 2018 e não vai e agora que vai acertar também", afirmou.

Logo após a declaração, o presidente direcionou elogios à própria gestão: “Ao longo de pouco mais de três anos, vamos mostrando ao Brasil como podemos ser uma grande nação”.

Ao contrário do que Bolsonaro afirmou, pesquisas feitas 2018 e publicadas duas semanas antes das eleições apontavam a liderança de Bolsonaro em relação aos outros candidatos.

