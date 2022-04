Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 17.03.2022 Milton Ribeiro negou irregularidades

O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro prestou depoimento à Controladoria-Geral da União (CGU) nesta segunda-feira sobre as suspeitas envolvendo a atuação de dois pastores na intermediação de recursos do Ministério da Educação (MEC) para prefeituras em roca da cobrança da propina. Ribeiro negou irregularidades em sua gestão e disse desconhecer os supostos pedidos de propina envolvendo liberação de recursos da pasta.

O depoimento foi tomado por videoconferência e durou cerca de três horas. Apesar de a CGU ter concluído no mês passado uma investigação sobre o caso, Milton Ribeiro nunca havia sido ouvido. Só depois da revelação de denúncias pela imprensa sobre irregularidades na atuação dos pastores é que a CGU reabriu a apuração e decidiu ouvir o ex-ministro.

O advogado de Ribeiro, Luiz Carlos da Silva Neto, afirmou que ele dispensou ser acompanhado por seus advogados e disse que o ex-ministro é inocente das acusações envolvendo o MEC.

— Ele foi questionado sobre tudo, mas ele não estava falando na condição de investigado. Foi na condição de testemunha — afirmou Silva Neto.

Antes de ser exonerado do comando do MEC e após as denúncias virem à tona, o ex-ministro disse que pediu à CGU a investigação dos pastores Gilmar dos Santos e Arilton Moura por “ações não republicanas” em agosto de 2021. O pedido teria sido feito depois de o ministro receber uma denúncia anônima.

Após as revelações sobre as suspeitas de corrupção, a CGU chegou a divulgar uma nota em que informou ter recebido dois pedidos de investigação do Ministério da Educação em 27 de agosto de 2021: uma anônima, que tratava de possíveis irregularidades em eventos realizados pelo MEC; e outra sobre oferecimento de vantagem indevida, por parte de terceiros, para liberação de verbas no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

