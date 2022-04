Agência Senado Orçamento secreto foi criado no governo Bolsonaro para beneficiar aliados em troca de apoio

Verbas oriundas do orçamento secreto do Ministério da Defesa foram usadas para a construção de campos e quadras esportivas no Amapá, Acre, Tocantins, Rondônia. A pasta destinou cerca de R$ 401 milhões para um grupo de 11 senadores aliados ao atual governo federal .

O orçamento secreto é um mecanismo criado pela equipe de Bolsonaro para destinar recursos a aliados para, em troca, receber apoio desses políticos no congresso.

O mecanismo também serviu para que parlamentares realizassem o repasse de recursos públicos sem transparência, com as transações sendo reveladas somente após o STF (Superior Tribunal Federal) ordenar que a pasta militar divulgasse essas informações.

Vale ressaltar que o ministério em questão era comandado, até semana passada, por Walter Braga Netto. Ele deixou o posto para conseguir se candidatar como vice de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de outubro.

A verba liberada pela pasta foi enviada ao programa Calha Norte, criado em 1980 para atender demandas de infraestrutura básica, aquisição de equipamentos e e compra de bens para quartéis militares localizados na região da Amazônia.





Contudo, boa parte dos recursos que tiveram como destino o programa serviram para a construção de praças, passarelas de concreto, prédios que abrigarão câmaras de vereadores e até mesmo campos e quadras esportivas em alguma cidades.

Em setembro do ano passado, por exemplo, foram liberados pelo orçamento secreto R$ 4,5 milhões para a construção de seis campos de grama sintética em Macapá, capital do Amapá. O dinheiro para esta atividde foi uma indicação do senador Davi Alcolumbre (União-AP).

O Ministério da Defesa jsutificou que a liberação de verba para a construção destes campos tem como objetivo a melhoria da infraestrutura do município, da qualidade de vida da população e, além disso, de dinamizar a economia local com a ampliação de emprego e renda.

Outros campos em Macapá, Vitória do Jari (R$ 950 mil cada um) e Porto Acre (R$ 800) também tiveram o auxílio do orçamento secreto para serem construídos.

Além dos campos também foi destinado um total de R$ 21 milhões na contrução de quadras esportivas nos estados de Tocantins, Amapá, Rondônia e Acre.

