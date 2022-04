Reprodução 04/04/2022 Quem é Rodrigo Garcia, o novo governador de São Paulo

O estado de São Paulo tem um novo governador após a saída de João Doria (PSDB) para disputar a presidência da República. Na última sexta-feira (1º), foi empossado para o cargo de governador o vice de Doria, Rodrigo Garcia (PSDB), que chega com o objetivo de manter a gestão tucana no estado.



Na última quinta-feira (31), Doria anunciou que deixou o cargo de governador para seu vice Rodrigo Garcia (PSDB). "Raro é o caso de um governador que delega força, poder e autonomia para o seu vice. E eu fiz isso consciente da responsabilidade e da capacidade do Rodrigo Garcia. Ele coordenou a nossa campanha, uma campanha vitoriosa, dura e difícil, e cumpriu seu papel da função pública com o mesmo ritmo, comportamento e postura de uma empresa privada. O Rodrigo Garcia foi nosso CEO ao longo desses três anos e três meses. E São Paulo teve o privilégio de ser governado por dois governadores", disse Doria na oportunidade.

Na sexta, o novo governador foi empossado pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Carlão Pignatari. Eleito como vice na chapa com Doria nas eleições de 2018, Garcia tomou posse do mandato que se encerra em 31 de dezembro deste ano.

Perfil

Rodrigo Garcia tem 47 anos. Ele ocupou a cadeira de deputado federal por dois mandatos, de 2011 a 2018, e três vezes a cadeira de deputado estadual, tendo sido presidente da Assembleia Legislativa (Alesp), entre 2005 e 2007. Ele também foi secretário nas pastas da Habitação, de Desenvolvimento Econômico e de Desenvolvimento Social e também secretário de Gestão da Prefeitura de São Paulo.

Em vídeo de apresentação, divulgado neste domingo (3), Rodrigo Garcia se referiu a si próprio apenas como "Rodrigo" e listou os principais momentos de sua trajetória política. Ele também falou em criar relações com a direita, a esquerda e o centro.

"Trabalhei com cinco governadores diferentes, e sempre tive a humildade de aprender e tirar o melhor de cada um deles", afirmou Garcia no vídeo.

E completou: "Eu sei que você não votou em mim para ser governador, mas eu vou me esforçar para ser o governador que todo paulista merece ter. Seja você de direita, de centro ou de esquerda", disse o agora governador paulista.

