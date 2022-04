Reprodução/Twitter Lula Lula havia se encontrado com os pré-candidatos no RJ

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) aprovou em plenária virtual realizada na manhã deste domingo (3) o apoio à pré-candidatura do deputado estadual André Ceciliano, atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), ao Senado e a aliança com o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) para o governo do Rio de Janeiro.



Composto por 60 membros, 54 delegados participaram da plenária, que aprovaram por unanimidade e aclamação a candidatura de André Ceciliano, enquanto a aliança com Freixo teve apenas três votos contra.

Em publicação nas redes sociais, o deputado federal agradeceu: "Muito feliz com o apoio do PT e do presidente Lula. Vamos juntos vencer o bolsonarismo e reconstruir o Brasil e o Rio de Janeiro".

No próximo dia 30 de abril, será feito o lançamento oficial da pré-candidatura do petista ao Senado numa casa de shows em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O evento pretende reunir uma grande quantidade de prefeitos e parlamentares de diversos partidos.



"Após quatro mandatos como deputado estadual e há quase cinco anos como presidente da Alerj, sei que tenho muito mais a contribuir com o meu estado estando em Brasília do que no Rio, porque boa parte dos temas que interessam ao Rio hoje são da esfera nacional. Serei o senador do presidente Lula fazendo a defesa do Rio em Brasília", comemorou Ceciliano após o resultado.