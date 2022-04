Agência Brasil Jair Bolsonaro ainda tem avaliação de desempenho negativa

A avaliação do desempenho do presidente Jair Bolsonaro (PL) em relação à pandemia de Covid-19 melhorou no mês de março, embora ainda seja negativa, aponta pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (3).



Segundo o levantamento realizado nos dias 22 e 23 do mês passado, 28% dos entrevistados avaliam a condução do governo na pandemia como ótima ou boa. No último mês de setembro, esse número era de 22%.

Já os que a avaliam a condução da crise sanitária como regular passaram de 22% para 25%. Ruim e péssimo caiu de 54% para 46%.

Foram feitas 2.556 entrevistas em 181 municípios com pessoas de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos para cima ou para baixo.

Leia Também

A melhora na avaliação do presidente em relação à pandemia acontece quando o país chega à marca de 660 mil mortes pela doença . Neste sábado (2), o país registrou 197 óbitos por Covid-19. A última vez que houve um índice tão baixo foi em 18 de janeiro, quando a média de novos óbitos ficou em 185.

Com a melhora do cenário epidemiológico, o governo federal estuda decretar o fim da pandemia , mudando o status da doença para "endemia".



A melhora da percepção da gestão da pandemia coincide com a diminuição da reprovação a Bolsonaro nas pesquisas. Segundo levantamento do Datafolha de março, 46% reprovam o governo, percentual sete pontos menor do que o registrado no levantamento anterior.