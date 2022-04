Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 25.03.2022 Bolsonaro recebeu pedido de emprego de um apoiador

Ao comer pastel em uma rua de Brasília neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro recebeu pedido de emprego de um apoiador e voltou a culpar governadores pela falta de postos de trabalho. Não é a primeira vez que o mandatário dá declarações desse tipo, numa crítica às restrições provocadas pela Covid-19, sobretudo o período de restrição das atividades no primeiro pico da pandemia, em 2020.

“Quem tirou teu emprego não foi eu. Eu não fechei nada, eu não fechei nem um botequim. Quem fechou foi o governador”, disse Bolsonaro em vídeo divulgado pelo jornal Poder360.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do IBGE, mostram que a taxa de desemprego caiu para 11,2% no trimestre encerrado em fevereiro, menor nível para o período desde 2016. Ao todo, 12 milhões de brasileiros buscam um posto de trabalho. A renda média, por sua vez, despencou 8,8%: a média de ganhos foi R$ 2.511 no mês passado — a menor desde o início da série histórica de 2012. Os números foram divulgados na última quinta-feira.





Ainda durante o momento em que o presidente comia pastel, um outro apoiador pediu a opinião do presidente sobre Sérgio Moro, seu ex-ministro que, nesta semana, anunciou a anunciou a desistência da pré-campanha presidencial, trocou de partido, voltou atrás na sexta-feira e retomou o interesse eleitoral. Bolsonaro evitou responder ao pedido: “Quero falar de motocicleta.”

O passeio pela capital federal veio após o presidente sair do Palácio do Planalto na manhã de sábado, despistando jornalistas. Passou por uma borracharia em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, e por um circo na Candagolândia, a 18,1 quilômetros do centro de Brasília. Além disso, a agenda incluiu a ida à posse do arcebispo militar do Brasil Dom Marcony Vinícius Ferreira, na Catedral Rainha da Paz.

