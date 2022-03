Valter Campanato/Agência Brasil - 22.10.2019 Governador João Doria (PSDB)

Na manhã desta quinta-feira (31), o governador de São Paulo, João Doria, surpreendeu aliados e auxiliares após comunicar sua desistência à candidatura presidencial pelo PSDB. O tucano não vai renunciar ao cargo de governador do estado de São Paulo no dia de hoje, como estava previsto.

Doria cancelou agendas externas, mas ainda tem presença confirmada em evento com prefeitos no Palácio dos Bandeirantes às 16h, onde provavelmente deve fazer o anúncio oficial.

De acordo com aliados, o atual governador paulista deve também anunciar a saída do PSDB e não vai tentar a reeleição ao governo de São Paulo.

A permanência no cargo de governador pode estremecer a relação de Doria com Rodrigo Garcia e outros membros do partido. Sua decisão ameaça a possibilidade da candidatura de Garcia ao Palácio dos Bandeirantes, já que assumir o governo é parte fundamental da estratégia da candidatura do vice. Além disso, a desistência de Doria também significaria o descumprimento de um acordo político feito entre os dois.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.