Plínio Xavier/ Câmara dos Deputados Daniel Silveira admite usar tornozeleira eletrônica





Após nova decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ) Alexandre de Moraes, que determinou multa diária de R$ 15 mil pelo descumprimento da ordem de instalação da tornozeleira eletrônica, o deputado Daniel Silveira admitiu que usará o equipamento.

— Não vou aceitar. Vou colocar (a tornozeleira) por imposição de sequestro de bens — disse Silveira.





A decisão do magistrado também determina que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), "indique dia, horário e local para a efetivação do monitoramento eletrônico do réu” e adote as providências para garantir o pagamento de eventual multa, descontando o valor diretamente nos vencimentos do parlamentar.