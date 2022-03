Paulo Sergio/Câmara dos Deputados Fonte: Agência Câmara de Notícias Câmara aprova em 1° turno anistia para partido que não adotarem políticas afirmativas

A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno, nesta quarta-feira, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que anistia partidos políticos de possíveis sanções por descumprimento de políticas afirmativas. O texto prevê o perdão a legendas que ignoraram regras de estímulo a candidaturas de mulheres e negros.

No plenário, foram 402 votos a favor, 44 contrários e uma abstenção. O texto já passou pelo Senado. Se aprovado, o próximo passo será a promulgação.





Em 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os partidos deveriam alocar pelo menos 30% dos recursos oriundos do Fundo Eleitoral na campanha de mulheres. A regra, porém, foi ignorada por diversos partidos. Já a reserva de recursos com o corte racial foi determinada pela Justiça Eleitoral nas eleições municipais de 2020. Os valores deveriam ser proporcionais à quantidade de candidatos negros e brancos.

