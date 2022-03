Reprodução/Twitter Tereza Cristina Tereza Cristina se despede de Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento





Em sua última agenda como ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nesta terça-feira, Tereza Cristina aderiu ao discurso bolsonarista e afirmou que o governo fez “muito com muito pouco porque não houve corrupção”.

Ela usou boa parte do seu discurso para se despedir do comando da pasta. Tereza concorrerá ao Senado pelo Mato Grosso do Sul e será um dos nomes a deixar o governo federal na quinta-feira para cumprir o prazo de descompatibilização.

“Nós usamos os recursos desse país muito bem usados. Fizemos muito com muito pouco porque não houve corrupção no seu governo”, afirmou a ministra.

Nesta segunda-feira, o ministro da Educação Milton Ribeiro deixou o cargo em meio a denúncias de que dois pastores atuavam como lobistas da pasta e pediam propina a prefeitos para destravar recursos da Educação.





Tereza comentou sobre a ida do presidente Bolsonaro ao hospital na noite desta segunda-feira e afirmou que ficou “preocupada”. Disse que o presidente não se sentiu bem porque "trabalha muito".

“O presidente não se sentiu bem porque ele trabalha muito e, mesmo assim, ele saiu do hospital. E quando eu liguei ontem preocupada, liguei para o Célio (Faria), ele disse 'tudo bem, tudo mantido, amanhã de manhã ele vai”, disse a ministra.

Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas depois de sentir dores abdominais. Ele recebeu alta na manhã desta terça-feira e seguiu direto para a agenda no estado.

Tereza agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro pela oportunidade e finalizou o seu discurso afirmando que estava honrada com o trabalho feito à frente da pasta.

“Vim aqui hoje com muita emoção, é meu último dia no ministério da Agricultura amanhã. Essa é a minha última agenda aqui no meu estado como ministra da agricultura, que muito me honrou”, afirmou.

