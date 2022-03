O Antagonista Ciro Gomes disse que Lula e PT são "novos tucanos"

O pré-candidato a presidência da República, Ciro Gomes (PDT), ironizou a aliança entre Lula e Geraldo Alckmin para as eleições de 2022. Em publicação feita no Telegram, Gomes chamou o presidenciável e seus aliados de "novos tucanos".

A associação é relacionada ao ex-partido de Alckmin – o PSDB – legenda que deixou no começo deste ano. Na última quarta-feira (23), o ex-governador se filiou ao PSB para ser vice de Lula na chapa presidencial.

"É surpreendente a riqueza da música brasileira. A cada dia surge uma nova banda no cenário. Só concorre com a profusão de bandos que desafinam na política. Ouçam estes inigualáveis Novos Tucanos! #LulaPalozo", afirmou Ciro.

A mensagem foi acompanhada de uma imagem da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vestindo uma camisa com um tucano estampado. Guilherme Boulos (PSOL), Manuela D'Ávila (PCdoB) e Jean Wyllys (PT) também foram ironizados pelo pedetista.

Leia Também

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.

O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, criticou Ciro Gomes em resposta à publicação. Medeiros lembrou da procura de Ciro ao centrão nas eleições de 2018.

"Candidato a presidente que beijou a mão de ACM, teve ruralista de vice e correu atrás do Centrão até o último minuto em 2018, agora quer pagar de rebelde. Tenta ridicularizar lideranças de esquerda pra apagar uma vida inteira de contradições. Mas só demonstra desespero mesmo", afirmou.