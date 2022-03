Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 25.02.2021 Presidente Jair Bolsonaro ao lado do ministro da Cidadania João Roma

O ministro da Cidadania, João Roma , anunciou nesta sexta-feira que irá trocar o Republicanos pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro . Roma é pré-candidato ao governo da Bahia, mas essa candidatura enfrentava resistências dentro do Republicanos.

"Aceitei com entusiasmo o desafio de, junto ao @plnacional_, apresentar à Bahia um modelo que resgate nosso orgulho e protagonismo nacional", escreveu Roma no Twitter. Ele agradeceu a Bolsonaro pela "confiança" e ao presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), "pelo acolhimento e elevado espírito público".

Quero uma Bahia de mãos dadas com o Brasil, retirando obras do papel e transformando a vida das pessoas com educação, segurança e emprego. Colocamos de pé o maior programa de transferência de renda da nossa história, o #AuxílioBrasil . E trabalharemos com dedicação e compromisso. — João Roma (@joaoromaneto) March 25, 2022





No início do mês, o então presidente do PL na Bahia, José Carlos Araújo, deixou o partido devido à possibilidade de filiação de Roma. Araújo é aliado do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), que é favorito na disputa ao governo e rejeita a possibilidade de dar espaço em seu palanque para Bolsonaro.

Apesar da saída de Roma, seus colegas ministros Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) devem se filiar ao Republicanos. Tarcísio é pré-candidato ao governo de São Paulo, enquanto Damares ainda avalia a qual cargo concorrer.

