Alan Santos/ PR Fábio Faria já havia anunciado que deixaria o PSD no ano passado

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, se filiou nesta quinta-feira ao PP. Deputado federal licenciado, Faria estava filiado ao PSD, mas já havia anunciado que ia deixar a legenda desde o ano passado.

O motivo para deixar a sigla foi o fato do presidente do PSD, Gilberto Kassab, declarar que a legenda não apoiaria a reeleição do presidente Jair Bolsonaro e teria um candidato próprio.

Faria anunciou já anunciou que não será candidato nas eleições deste ano. Ele cogitava disputar o Senado pelo Rio Grande do Norte, mas desistiu porque o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, também pretende disputar a mesma vaga.

A filiação de Faria foi acompanhado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, presidente afastado da legenda, e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). "Muito honrado em fazer parte de um partido que vem crescendo muito no Congresso Nacional", escreveu Faria no Twitter.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também se filiou ao PP recentemente. Já os minitros Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) devem se filiar ao Republicanos.