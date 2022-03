Guilherme Boulos / Twitter Lula defende candidatura de Boulos a prefeito de SP em 2024

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta sexta-feira a candidatura do líder do MTST Guilherme Boulos (PSOL) a prefeito de São Paulo em 2024.

"Temos que ter consciência que temos que fazer a Presidência da República, o governo de São Paulo e em 2024, a gente vai fazer o Boulos prefeito de São Paulo", discursou Lula.

A declaração foi dada durante visita a um condomínio construído pelo MTST por meio do programa Minha Casa Minha Vida entidades na cidade de Santo André, no ABC paulista.

No começo da semana, Boulos havia anunciado a sua desistência de disputar o governo de São Paulo. Há conversas para o PSOL formalizar apoio ao ex-prefeito Fernando Haddad (PT), que esteve no evento deata sexta-feira e foi saudado por Boulos como futuro governador.

Nas conversas para Boulos desistir de disputar o governo, o PT sinalizou que apoiaria a sua candidatura a prefeito daqui a dois anos. Neste ano, ele disputará uma vaga de deputado federal para ajudar o PSOL a superar a cláusula de barreira.

