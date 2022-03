Reprodução: iG Minas Gerais Kalil renuncia à Prefeitura de BH para disputar governo de Minas

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou, nesta sexta-feira (25), que vai renunciar à prefeitura da capital para disputar o Governo de Minas Gerais nas eleições deste ano.

"Posso dizer sem medo: fizemos o que devíamos fazer", afirmou o agora ex-prefeito. O cargo será ocupado pelo vice, Fuad Noman (PSD).



Em discurso, Kalil disse que fez o possível pelo bem-estar do povo da cidade e deixa o posto com a consciência tranquila: "A sensação é de dever cumprido, talvez a melhor sensação que um ser humano pode sentir".

Kalil terá como seu principal rival na disputa pelo governo do estado, o atual governador, Romeu Zema (Novo), que busca a reeleição.

Relação com Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) definiu Alexandre Kalil como seu candidato em Minas, garantindo palanque como candidato ao Palácio do Planalto no estado, o segundo maior colégio eleitoral do país. A aliança, no entanto, ainda não foi completamente fechada.

O PT quer ficar com a vaga para disputa pelo Senado. O PSD, no entanto, também quer a posição na chapa, o que está travando as negociações por enquanto.

