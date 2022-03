Reprodução Plenário da Câmara dos Deputados

Faltando pouco mais de uma semana para o fim da "janela partidária", 55% dos deputados federais — quase 11% da Câmara — mudaram de legenda. O período, iniciado no dia 3 de março, funciona para que deputados federais, estaduais e distritais troquem de partido sem perder o mandato.



O levantamento do portal iG considerou as mudanças confirmadas até a data de ontem (23). O partido que mais ganhou parlamentares foi o PL — partido ao qual se filiou o presidente Jair Bolsonaro no final do ano passado — saltando de 42 para 63 deputados na Câmara Federal.

Até o momento, o PL é o partido com mais representantes na casa legislativa, e o número pode ainda aumentar, já que a legenda espera filiar ainda os deputados Major Vitor Hugo (GO) e Filipe Barros (PR).

Já o PT , partido de Lula, que lidera a corrida presidencial, deixou de ser a legenda com maior bancada e hoje ocupa a segunda posição, com 54 deputados — e a chance de perder um quadro importante: Marília Arraes (PE), que pleiteia uma vaga no governo de Pernambuco ou no Senado e pode migrar para o Solidariedade.

O maior número de baixas é do União Brasil. O partido, que advém de uma fusão do DEM com o PSL (ex-partido de Bolsonaro), perdeu dezenas de deputados bolsonaristas para o PL.

O Podemos, de Sergio Moro, perdeu dois parlamentares em razão da candidatura do ex-juíz: José Medeiros (MT) e Diego Garcia (PR), ambos da base de apoio de Bolsonaro. Por outro lado, filiou Tiago Dimas (TO), anteriormente filiado ao Solidariedade.

Veja todas as trocas feitas até agora

Abílio Santana (BA): PL → PSC

Bia Kicis (DF): União Brasil → PL

Augusto Coutinho (PE): Solidariedade → Republicanos

Capitão Alberto Neto (AM): Republicanos → PL

Capitão Fabio Abreu (PI): PL → PSD

Carla Zambelli (SP): União Brasil → PL

Carlos Jordy (RJ): União Brasil → PL

Caroline de Toni (SC): União Brasil → PL

Charlles Evangelista (MG): União Brasil → PL

Chris Tonietto (RJ): União Brasil → PL

Cristiane Yared (PR): PL → PP

Coronel Armando (SC): União Brasil → PL

Coronel Chrisóstomo (RO): União Brasil → PL

Coronel Tadeu (SP): União Brasil → PL

Da Vitória (ES): Cidadania → PP

Daniel Freitas (SC): União Brasil → PL

Delegado Eder Mauro (PA): PSD → PL

Diego Garcia (PR): Podemos → Republicanos

Eduardo Bolsonaro (SP): União Brasil → PL

Eros Biondini (MG): Pros → PL

Felício Laterça (RJ): União Brasil → PP

Flávio Nogueira (PI): PDT → PT

General Girão (RN): União Brasil → PL

Gustinho Ribeiro (SE): Solidariedade → Republicanos

Joice Hasselmann (SP): União Brasil → PSDB

José Medeiros (MT): Podemos → PL

Junio Amaral (MG): União Brasil → PL

Leandre (PR): PV → PSD

Léo Motta (MG): União Brasil → PL

Loester Trutis (MS): União Brasil → PL

Lourival Gomes (RJ): União Brasil → PP

Luis Miranda (DF): União Brasil → Republicanos

Luisa Canziani (PR): PTB → PSD

Luiz Antonio Correa (RJ): PL → PP

Luiz Lima (RJ): União Brasil → PL

Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP): União Brasil → PL

Major Fabiana (RJ): União Brasil → PL

Mara Rocha (AC): PSDB → MDB

Marcelo Alvaro Antonio (MG): União Brasil → PL

Marcio Labre (RJ): União Brasil → PL

Marcos Aurélio Sampaio (PI): MDB → PSD

Marina Santos (PI): PL → Republicanos

Nelson Barbudo (MT): União Brasil → PL

Nivaldo Albuquerque (AL): PTB → Republicanos

Pedro Augusto Palareti (RJ): PSD vPP

Pedro Lucas Fernandes (MA): PTB → União Brasil

Pedro Lupion (PR): União Brasil → PP

Ricardo Izar (SP): PP → Republicanos

Roman (PR): Patriota → PP

Rose Modesto (MS): PSDB → União Brasil

Sanderson (RS): União Brasil → PL

Sóstenes Cavalcante (RJ): União Brasil → PL

Tiago Dimas (TO): Solidariedade → Podemos

Vicentinho Júnior (TO): PL → PP

Wilson Santiago (PB): PTB → Republicanos

