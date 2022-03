Divulgação: Câmara dos deputados - 22/03/2022 André Janones aparece em 4º na corrida presidencial na Bahia e no Rio

O deputado e pré-candidato à Presidência da República pelo Avante (antigo PTdoB), André Janones, aparece em quarto lugar na pesquisa para presidente no estado da Bahia e em quinto lugar no Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro

Lula 39%.

Bolsonaro 31%.

Ciro 5%.

Moro 4%

Janones 3%

Dória 1%

Tebet 1%

E.Leite 1%

Bahia

LULA 54%

Bolsonaro 24% Leia Também

Ciro 6%

Janones 4%

Moro 4%

E.Leite 1%

Dória 1%

Tebet 1%

Em ambos os estados, o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto para a Presidência no primeiro turno, assim como no panorama geral analisando todos os estados do país.

Seguido do petista, tanto no Rio de Janeiro como na Bahia, o segundo lugar é preenchido pelo atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e o terceiro por Ciro Gomes (PDT).

Janones, que também é advogado, iniciou a vida pública em 2018, ao ser eleito para a Câmara dos Deputados com 178 mil votos. Ele foi o terceiro deputado mais votado pelo estado de Minas Gerais.

O deputado tem milhares de seguidores nas redes sociais. No ano em que foi eleito, ele ficou conhecido ao se tornar um porta-voz informal dos caminhoneiros durante a greve da categoria no governo do ex-presidente Michel Temer.

Os vídeos gravados pelo advogado tiveram um grande alcance, o tornando popular. Atualmente, o mineiro tem 8 milhões de seguidores no Facebook, 2 milhões no Instagram e 1,4 milhão no Youtube.

André Janones oficializou sua pré-candidatura em janeiro de 2022 com um discurso contra disputas ideológicas. O deputado ainda criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL), e disse ter se decepcionado com a atual gestão do governo federal em um discurso que também alfinetou os anos de governo do PT.





A pesquisa é do instituto genial/Quaest e do instituto Opnus durante o período de 15/18 de março:

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.