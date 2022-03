Reprodução/Twitter Plataforma é usada por bolsonaristas para compartilhar notícias e informações

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinar o bloqueio do Telegram no Brasil nesta sexta-feira, bolsonaristas, conhecidos por utlizarem a plataforma com frequência, criticaram a decisão nas redes sociais.

A deputada federal Carla Zambelli (PL) marcou o perfil de Moraes no Twitter e disse que esta é "a única ferramenta atual no qual temos liberdade de expressão":

O @alexandre determinou o bloqueio do Telegram, a única ferramenta atual no qual temos liberdade de expressão.



E sequer conto com imunidade parlamentar para que minhas palavras alcancem a profundidade da minha revolta. #MoraesTirano — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) March 18, 2022

No próprio Telegram, Bia Kicis comentou que a decisão do ministro coloca "a liberdade de expressão em risco". No Twitter, ela também afirmou que, com o bloqueio, "sufoca-se a verdade e instaura-se mais um passo da ditadura da toga":

Ataque à liberdade de expressão. Em ano eleitoral, a situação fica muito mais grave. Sob a narrativa de caçar FakeNews, cerceia-se o debate, sufoca-se a verdade e instaura-se mais um passo da ditadura da toga. pic.twitter.com/HY17DJzaTf — Bia Kicis (@Biakicis) March 18, 2022

Além delas, Clarissa Garotinho também se manifestou e questinou o motivo da medida ser implementada. Segunda ela, "só entra nos grupos quem quer":

Perguntar não ofende:

E qual é o problema de usar o Telegram pra compartilhar informações? Só entra no grupo quem quer. — Clarissa Garotinho (@dep_clarissa) March 18, 2022

O bloqueio do aplicativo foi solicitado pela Polícia Federal, que apontou o constante descumprimento de ordens judiciais pelo Telegram. De acordo com a PF, a plataforma tem sido utilizado para a prática de diversos crimes.

