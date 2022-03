Jefferson Rudy/Agência Senado Deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG)

O deputado federal Aécio Neves (PSDB) voltou a defender que Doria retire sua candidatura à presidência da República. Para o parlamentar, o candidato tucano deveria ser Eduardo Leite — atual governador do Rio Grande do Sul e que foi derrotado nas prévias do partido .

“Se sair do PSDB, meu amigo Eduardo Leite estará cometendo um grande equívoco… É hora de termos responsabilidade, e o PSDB se não mantiver Leite no quadro e não dar a ele condições de ter seu nome avaliado. Veja bem, não acho que tem que ter seu nome escolhido como candidato, mas avaliado por uma força de centro… Aí sim, estaríamos cometendo uma irresponsabilidade”, disse à CNN.



“Em determinados momentos o recuo é um imperativo político. Cito o meu exemplo. Em 2010, percebi que não unia o partido e retirei minha pretensão de concorrer à Presidência, o candidato foi o Serra. Não tem nada pessoal no que eu estou falando, é uma questão política”, continuou.

Eduardo Leite mantém conversas com o PSD e com o União Brasil . O governador avalia deixar o partido tucano em busca de uma sigla que o lance como candidato ao cargo de chefe do Executivo Federal.

Em recentes pesquisas, Leite aparece com o percentual de voto semelhante ao de Doria, na casa dos 2%.

