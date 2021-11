Twitter/ PSDB Eduardo Leite e João Doria nas Prévias do PSDB, no último final de semana

João Doria é o vencedor das prévias do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e será candidato à Presidência da República em 2022. O resultado foi apresentado por Bruno Araújo, presidente do partido, neste sábado (27).



As votações da prévia encerraram às 17h, depois que cerca de 30 mil filiados ao PSDB votaram para decidir entre João Doria, atual governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, para a candidatura às eleições de 2022.

"Hoje, em qualquer situação, o PSDB construiu lideranças nacionais que vão nos ajudar a guiar nesse processo inteiro", declarou Araújo em tom de unificação antes de anunciar o vencedor. "O maior vencedor de hoje é a democracia. Os não vencedores são tão admirados por nós quanto o vencedor", afirmou.

As prévias do PSDB deveriam ter acontecido no último domingo (21), mas foram suspensas após uma instabilidade no aplicativo contratado para fazer a votação. Ao todo, a cúpula do PSDB estima que 30 mil filiados votaram nas prévias. Apenas na manhã deste sábado, 11 mil votos foram computados .

Leia Também

Após o encerramento das votações, Doria e Leite pregaram a união, dizendo que estarão juntos na corrida eleitoral independente do resultado das prévias. "A partir de segunda-feira, aquele que vencer as prévias do PSDB estará legitimado pelas prévias e, ao lado do presidente Bruno Araújo, poderá iniciar esse bom entendimento. E nós estaremos juntos, seja quem for o vencedor", disse Doria.

"Eu estou de acordo com o João. Naturalmente, em um processo eleitoral, a gente acentua o debate sobre as diferenças. Mas a real diferença que nós temos é com os populistas bons de bico do outro lado que geraram no país uma divisão que tem gerado prejuízos enormes à população", acrescentou Leite.