Aécio afirma que João Doria não tem condições de liderar terceira via

Apoiador de Eduardo Leite na disputa contra João Doria nas prévias do PSDB, o ex-governador de Minas Gerais e deputado federal Aécio Neves (MG) sustenta que ainda não vê condições de o governador de São Paulo, escolhido em votação interna, liderar a terceira via.

O deputado critica a aproximação de Geraldo Alckmin com o ex-presidente Lula, diz que Bolsonaro não representa “ideia de país” e também alfineta o ex-juiz Sergio Moro, pré-candidato pelo Podemos.

O político mineiro afirma que já pensou em deixar o partido, mas que "não há razão para isso". Segundo o deputado - que está no PSDB há 33 anos - não será uma eventual candidatura que o fará abandonar aquilo que acredita. "Estamos e ficaremos no PSDB. Isso é apenas uma etapa. E se o governador Doria conseguir viabilizar a sua candidatura e quiser o apoio do conjunto do partido, acho que ele tem condições de buscar. Mas, agora, os gestos são muito mais dele do que nosso".





Aécio ressalta que não faz política "com o fígado" e que não será a falta de empatia "com A ou B" que irá orientar suas posições políticas. "Sempre coloquei com clareza que, entre as candidaturas de Eduardo e Doria, a do Eduardo, e continuo achando, é a que tinha as melhores condições de agregar forças em torno do PSDB. Não vejo ainda condições do governador de São Paulo de fazer isso. Ele tem a autoridade para, em nome do PSDB, construir a sua candidatura. E ele será candidato se conseguir viabilizar isso."