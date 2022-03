Reprodução/Montagem Lula permanece na faixa dos 40%, Bolsonaro cresce nas intenções de voto

Os resultados da nova pesquisa realizada pela Quaest e pela Genial Investimentos sobre as Eleições Presidenciáveis de 2022 mostram que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue à frente de seus concorrentes, com 44% das intenções de voto no primeiro turno.

Segundo o levantamento, que foi publicado nesta quarta-feira (16), as intenções de voto em Jair Bolsonaro (PL) avançaram três pontos no último mês e chegaram a 26%, com uma diferença de 18 pontos de Lula, que tem 44%.

Na fila das intenções de voto, aparecem também os candidatos Ciro Gomes (PDT), com 7%, e Sergio Moro (Podemos), com 6% das menções.

O governador de São Paulo, João Dória (PSDB) ocupa um lugar de menor destaque se comparado aos outros concorrentes: tem a intenção de 2% dos votos, assim como o deputado federal André Janones (Avante).

Simone Tebet (MDB) registrou 1% das menções, assim como o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB), que deve se desfiliar do partido para se candidatar. Felipe d’Avila (Novo) foi citado, mas não chegou a 1% das menções.

O número de votos brancos, nulos e abstentes chega a 6% dos entrevistados. Outros 4% se declararam indecisos.

Confira os cenários possíveis para o primeiro e segundo turno das Eleições 2022:

Intenção de voto estimulada para presidente

Primeiro turno

Cenário I

Lula (PT) – 44%

Jair Bolsonaro (PL) – 26%

Sergio Moro (Podemos) – 7%

Ciro Gomes (PDT) – 7%

João Doria (PSDB) – 2%

André Janones (Avante) – 2%

Simone Tebet (MDB) – 1%

Felipe d’Avila (Novo) – 0%

Branco/nulo/não vai votar – 6%

Indecisos – 5%

Cenário II

Lula (PT) – 45%

Jair Bolsonaro (PL) – 25%

Ciro Gomes (PDT) – 7%

Sergio Moro (Podemos) – 6%

João Doria (PSDB) – 2%

André Janones (Avante) – 2%

Simone Tebet (MDB) – 1%

Eduardo Leite (PSDB) – 1%

Felipe d’Avila (Novo) – 0%

Branco/nulo/não vai votar – 6%

Indecisos – 4%

Cenário III

Lula (PT) – 48%

Jair Bolsonaro (PL) – 28%

Ciro Gomes (PDT) – 8%

Eduardo Leite (PSDB) – 3%

Branco/nulo/não vai votar – 8%

Indecisos – 4%

Segundo turno

Cenário I

Lula (PT) – 54%

Jair Bolsonaro (PL) – 32%

Branco/nulo/não vai votar – 10%

Indecisos – 3%

Cenário II

Lula (PT) – 53%

Sergio Moro (Podemos) – 26%

Branco/nulo/não vai votar – 18%

Indecisos – 3%

Cenário III

Lula (PT) – 51%

Ciro Gomes (PDT) – 23%

Branco/nulo/não vai votar – 22%

Indecisos – 4%

Cenário IV

Lula (PT) – 56%

João Doria (PSDB) – 15%

Branco/nulo/não vai votar – 26%

Indecisos – 4%

Cenário V

Lula (PT) – 57%

Eduardo Leite (PSDB) – 15%

Branco/nulo/não vai votar – 24%

Indecisos – 4%

Metodologia

Esta edição da pesquisa Genial/Quaest foi realizada por meio de entrevistas presenciais com 2.000 pessoas, entre os datas dos dias 10 e 13 de março de 2022. Todos os entrevistados são maiores de 16 anos e de todas as regiões do país.

A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06693/2022.

