O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebe neste domingo (13) refugiados afegãos para um almoço no Palácio da Alvorada, em Brasília. Por volta das 11h30, os expatriados chegaram em dois ônibus e foram recebidos por Bolsonaro na porta do Palácio.



No sábado (12), Bolsonaro já havia visitado os refugiados em um alojamento que fica a cerca de 50 km de Brasília, junto da esposa Michelle Bolsonaro. Neste domingo, o presidente divulgou um vídeo da visita em suas redes sociais.

"Sei que é difícil abandonar a terra natal e ir para outro continente, mas as circunstâncias até mesmo de sobrevivência os obrigaram a tomar esse destino. Sejam bem-vindos e sintam-se em casa. Hoje é um dia muito especial para mim, estou muito feliz de vê-los aqui sãos e salvos", discursou o presidente, se dirigindo aos afegãos.

O grupo de refugiados deixou o Afeganistão em 2021, fugindo dos conflitos locais.



