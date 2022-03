Reprodução/O Globo Joe Biden em pronunciamento na Casa Branca

Para o governo dos Estados Unidos, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia deve se intensificar. A gestão americans acredita que o exército russo pode até usar "armas químicas" .



“Todos nós devemos estar atentos para que a Rússia possivelmente use armas químicas ou biológicas na Ucrânia, ou crie uma operação de bandeira falsa usando-as. É um padrão claro”, disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, nesta quarta-feira (9).



A Rússia nega qualquer plano do tipo e afirma que os Estados Unidos estariam financiando laboratórios situados na Ucrânia para possibilitar a criação de armas químicas. Os Estados Unidos também negam.



Segundo o site Metrópoles, foi a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) que fez o alerta à Casa Branca. Após um monitoramento, eles identificaram que a violência no território ucraniano pode aumentar nas próximas semanas.



Rússia e Ucrânia brigam, entre outros motivos, porque o governo de Vladimir Putin não aceita o interesse dos ucranianos em fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar do Ocidente. A Otan foi criada para se opor à hoje extinta União Soviética, bloco socialista do qual Rússia e Ucrânia faziam parte.

