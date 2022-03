MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Presidente do PSDB, Bruno Araújo

Nesta quinta-feira (3), a Executiva Nacional do PSDB decidiu delegar, por unanimidade, a prerrogativa de consolidar a Federação partidária com o Cidadania quando concluídas as formalidades necessárias ao presidente da sigla, Bruno Araújo.

"Por unanimidade, a Executiva Nacional do PSDB acaba de delegar ao presidente do partido, Bruno Araújo, a prerrogativa de consolidar a Federação partidária com o Cidadania quando concluídas as formalidades necessárias", escreveu a conta oficial da legenda nas redes sociais.

Em meados de fevereiro, o Cidadania aprovou a formação de uma federação com o PSDB , modelo de aliança pela qual os partidos participantes se comprometem a atuar juntos, como uma só sigla, por pelo menos quatro anos. A decisão foi anunciada após uma reunião do Diretório Nacional, com 56 votos.

A federação só poderá ter um candidato à Presidência nas eleições do final deste ano. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), venceu as prévias tucanas e o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) é o nome cotado pela legenda para o Palácio do Planalto. As duas pré-candidaturas estão mantidas até o momento.

