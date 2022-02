Divulgação Ao centro, a senadora Eliziane Gama e o governador de São Paulo, João Doria





A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) passou a ser cotada para assumir o posto de candidata a vice-presidente da República na chapa encabeçada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB) . O tucano disse, nesta quinta-feira (3), que ela é um "bom nome" para a função.



"Senadora pelo estado do Maranhão, muito bem votada, uma das forças mais latentes do Senado Federal... É uma pessoa com dimensão para fazer esse pleito e tem o apoio de uma parcela considerável do Cidadania", destacou Doria ao ser questionado sobre o assunto durante o Jornal da CNN.



Mais cedo, a parlamentar visitou o governador para discutir temas relacionados à vacinação. De acordo com a publicação, a possibilidade de uma federação partidária entre o PSDB e o Cidadania ganhou força na última semana.





Em meio a isso, Doria também ressaltou o fato de Eliziane ser "uma mulher contundente nos pontos que prioriza". A senadora ganhou maior notoriedade durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia , com posicionamentos firmes contra a atuação do governo federal no combate à Covid-19.