Reprodução/Facebook Lula O Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso na Câmara dos Deputados do México

Durante um discurso nesta quinta-feira (03) na Câmara dos Deputados do México, o Ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva disse "Se tudo der certo, se Deus tiver pensando no povo brasileiro, nós iremos reconquistar o governo, para reestabelecermos a democracia no país". Após a fala, Lula foi aplaudido pela platéia, que gritou "Presidente, Presidente".

Um pouco antes, o atual candidado a presidência pelo partido dos trabalhadores afirmou "o PT ficou em segundo lugar em 2018, certamente se eu tivesse sido candidato, possivelmente nós teríamos ganhado as eleições".

Lula ainda comentou sobre o início de sua vida política e sobre a primeira candidatura na década de 80 "Em 1989 eu fui indicado à presidencia, eu nem acreditava naquilo, eu não tinha experiência política, o PT tinha só oito anos, e eu ia disputar as eleições com muitas personalidades."

"Entretando, o PT foi o segundo partido em 89, o segundo partido em 94, ficou em segundo lugar em 98, o PT ganhou em primeiro lugar em 2002, o PT ganhou em primeiro lugar em 2006, o PT ganhou o primeiro lugar com a Dilma em 2010 e 2014."

No discurso ele ainda criticou o atual governo liderado por Jair Bolsonaro dizendo "O resultado do voto contra a democracia, foi a eleição de um governo de extrema-direita, que em menos de quatro anos, devolveu o Brasil a um passado que julgávamos superado para sempre. Assistimos hoje a volta do desemprego, fome, destruição dos direitos trabalhistas, devastação do meio ambiente e desrespeito aos direitos humanos", concluiu Lula.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.