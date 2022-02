Reprodução/Montagem iG Ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro

Nova pesquisa CNT divulgada nesta segunda-feira (21) mostra o ex-presidente Lula (PT) na primeira colocação com 42,2% das intenções de voto no cenário estimulado. Em segundo lugar está Bolsonaro (PL), com 28% — representando um c rescimento em relação ao último levantamento, que mostrava o atual chefe do Executivo com 25,6% .

Aposta mais forte da chamada 'terceira via', Sergio Moro (Podemos) apontou queda no levantamento: saiu de 8,9% para 6,4% das intenções de voto. Ciro, sua vez, cresceu de 4,9% para 6,7%.

Nenhum dos demais nomes chegou aos 2% das intenções de voto. Doria aparece com 1,8%; André Janones, 1,5%; Simone Tebet, 0,6% e Felipe d’Avila, e Rodrigo Pacheco, 0,3%. Brancos e nulos alcançam 6,2% e indecisos, 6,0%.

Pesquisa espontânea

Na modalidade em que os nomes não são apresentados pelo pesquisador, Lula ainda aparece em primeiro, com 32,8%. Bolsonaro, na sequência, tem 24,4%. Ciro tem 2,6%; Moro, 2,1; Janones, 0,5; e Doria, 0,3%. A soma dos outros citados chega a 1,1%. Brancos e nulos são 7,9%, enquanto 28,3% são indecisos.

Segundo turno

Segundo o levantamento da CNT, Lula ganharia em todos os cenários avaliados. Contra Bolsonaro, Lula tem 53,2% das intenções de voto, enquanto o presidente tem 35,3%.

Bolsonaro também perderia em um eventual segundo turno contra Ciro Gomes: 41,9% a 37,9%.



O atual mandatário ganharia apenas de Moro, segundo a pesquisa. Neste cenário, Bolsonaro aparece com 35,6% das intenções de voto contra 34% do ex-ministro.

A 151ª Pesquisa CNT de Opinião, realizada de 16 a 19 de fevereiro de 2021. Foram entrevistados 2002 pessoas. A margem de erro é de 2,2 para mais ou para menos.