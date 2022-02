Divulgação/Assembleia Legislativa de São Paulo Arthur do Val

Pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Podemos, Arthur do Val (foto) foi ao Twitter reclamar que seu nome não aparece na pesquisa do Ipespe , encomendada pela XP e divulgada hoje, sobre o cenário de São Paulo. Segundo ele, a “XP quer destruir a 3ª Via”.

"Tarcísio estava ontem em um grupo que enganou todo mundo no mercado financeiro. Hoje, curiosamente, fui tirado da pesquisa da XP, o que culminou na subida de Tarcísio na mesma. É mercado financeiro sabotando a minha pré-candidatura e a de Moro!"

"Agora querem me esconder do pleito. A banda suja do mercado já escolheu seu candidato: Tarcísio. Que é um mero poste do Valdemar Costa Neto! Não podemos aceitar isso. Tarcísio nem Paulista é e deixou claro que não sabe o que foi a revolução de 32. Sou o pré-candidato do Sérgio Moro em São Paulo e venceremos essa sabotagem. A XP quer fingir que o candidato da direita é um ex-petista que entrou para o centrão. Você vai deixar?"

Você vai deixar? — Arthur do Val - Mamaefalei (@arthurmoledoval) February 18, 2022

Como registramos mais cedo, a pesquisa Ipespe mostrou que Fernando Haddad (foto) lidera em todos os cenários em que concorre na disputa pelo Governo de São Paulo. Em um deles, que considera a candidatura de Márcio França, o petista lidera com 28% das intenções de voto. O pré-candidato do PSB fica com 18%.