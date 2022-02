Reprodução/Montagem iG Ex-presidente Lula e o atual presidente, Jair Bolsonaro

































A distância que separa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida eleitoral de 2022 diminuiu 5 pontos percentuais em um mês, de acordo com a última pesquisa PoderData , realizada entre 14 e 15 de fevereiro.

Segundo os dados, Lula lidera as intenções de voto com 40%, enquanto Bolsonaro tem 31%. Um mês atrás, o petista marcava 42% contra 28% do atual presidente.

Conforme a pesquisa, em seguida aparece o ex-ministro da Justiça Sergio Moro (Podemos) com 9% e, depois, Ciro Gomes (PDT), com 4% das intenções.

João Doria (PSDB) tem 3% e empata tecnicamente com André Janones (2%), Alessandro Vieira (1%), e Rodrigo Pacheco (1%). Simone Tebet e Luiz Felipe D’Ávila não pontuaram.



Moro oscilou 2 pontos para cima em 15 dias, já Ciro Gomes variou 3 pontos para baixo.

Segundo turno

Ainda de acordo com os dados, caso as eleições fossem hoje, Lula venceria qualquer um dos candidatos por ao menos 15 pontos percentuais. No entanto, a vantagem do petista diminuiu, já que, um mês atrás era de pelo menos 22 pontos.



Para a pesquisa, o PoderData ouviu 3.000 pessoas de 16 anos ou mais, em 243 municípios, nas 27 unidades da Federação, entre os dias 13 a 15 de fevereiro de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95% e o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-06942/2022. A coleta dos depoimentos foi feita por telefone.