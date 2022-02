reprodução: montagem Lula, Bolsonaro, Moro, Ciro e Doria respectivamente

A Pesquisa Ibespe divulgada nesta sexta-feira (11) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando as intenções de voto para as eleições presidenciais deste ano. Lula aparece com 43%, seguido de Jair Bolsonaro (PL) com 25%, Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos) empatados em terceiro com 8% e João Doria (PSDB), com 3%.

Os demais pré-candidatos como André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB) marcam 1% cada. Já Rodrigo Pacheco (PSD), Alessandro Vieira (Cidadania) e Luiz Felipe D’Ávila (Novo) não registram pontuação.

Em comparação com a última pesquisa realizada há 15 dias, Lula oscilou negativamente. No último levantamento o petista liderava com 44% das intenções de voto, embora continue em primeiro lugar, hoje com 43%.

Já o atual presidente que busca a reeleição, oscilou positivamente nesta pesquisa. Bolsonaro marcava 24% há 15 dias, hoje, subiu para 25% das intenções. Além dele, o governador João Doria também cresceu na porcentagem. O tucano subiu de 2% para 3%. Ciro e Moro continuam estáveis.

Segundo turno

Os cenários de segundo turno levantados pela Ipespe mostram Lula como vencedor em todos os panoramas. Contra Bolsonaro, o petista teria 54% dos votos contra 31% do adversário.

Veja os cenários de segundo turno testados:

Lula (54%) x Bolsonaro (31%)

Lula (51%) x Moro (31%)

Lula (50%) x Ciro (24%)

Lula (53%) x Doria (18%)

Ciro (45%) x Bolsonaro (33%)

Doria (40%) x Bolsonaro (34%)

Moro (32%) x Bolsonaro (30%)

A pesquisa Ipespe foi realizada entre os dias 7 e 9 de fevereiro e ouviu mil pessoas com 16 anos ou mais em todas as regiões do país. As opiniões foram feitas por telefone, com a margem de erro de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95,5%.

O levantamento foi encomendada pela XP Investimentos e registrado junto à Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-03828/2022.