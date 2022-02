Bruno Batista /VPR Vice-presidente Hamilton Mourão





No que depender do vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), sua filiação ao Republicanos está "praticamente" certa. Como não vai integrar a chapa para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), o general deve se candidatar ao Senado pelo Rio Grande do Sul .



A informação de que a filiação está quase definida foi dada pelo próprio Mourão nesta terça-feira (15) após se reunir com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira. "Conversamos aí sobre a minha candidatura no Rio Grande do Sul. Alinhavando nossas percepções e a probabilidade de eu me juntar ao partido dele", comunicou à imprensa, segundo a Folha de S. Paulo.



Perguntado se o assunto já estaria decidido, ele respondeu: "praticamente sim".

O Republicanos é hoje uma das legendas que integra a base aliada de Bolsonaro, junto com o PL, escolhido por Bolsonaro, e o PP. Mourão, inclusive, também analisava a possibilidade de se filiar ao Progressistas .







No Rio Grande do Sul, o grupo governista tem dois nomes para disputar o Executivo do estado: o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, que vai se filiar ao PL, e o senador Luis Carlos Heinze (PP). "Vamos aguardar o que vai sair disso daí", disse o vice-presidente.