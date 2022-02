Reprodução Damares: Gravidez precoce "está muito atrelada" ao uso do TikTok

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou que a gravidez de crianças e de adolescentes “está muito atrelada” ao uso da rede social TikTok. As declarações foram dadas durante a abertura da Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência na última terça-feira (01).

Para a ministra, os pais não podem repassar a responsabilidade ao Ministério da Saúde: "Não vem papai e mamãe jogar no colo do Ministério da Saúde: “Resolva, minha filha engravidou”, depois que deixou sua filha ir pro TikTok vender seu corpo. Uma coisa está muito atrelada com a outra", afirmou Damares.

A pasta lançou a nova edição do “Plano Nacional de Prevenção Primária do Risco Sexual Precoce e Gravidez de Adolescentes” no evento. Segundo o governo, o objetivo do documento e capacitar família, Estado e sociedade para evitar a gestação precoce.





Durante a fala, a ministra reforçou sua posição contra o aborto ao defender que há vida desde a concepção: "Se acontecer uma gravidez, vida é vida."

Procurado, o TikTok não respondeu.