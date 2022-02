Reprodução: cnn Cratera marginal tietê

Um desabamento envolvendo as obras do metrô da Linha 6-Laranja na capital paulista deixou uma cratera na Marginal Tietê, nesta manhã de terça-feira (01). De acordo com as autoridades, não houve feridos ou vítimas. As vias e o entorno do acidente seguem congestionados na zona norte de São Paulo.

Segundo imagens, a cratera segue aumentando e tomando conta de três faixas da Marginal Tietê, chegando a pista central sentido Ayrton Senna. Veja como estava a situação na manhã e no final da tarde desta terça-feira.

Reprodução Buraco marginal metro





Reprodução: TV Record Cratera na Marginal Tietê no final da tarde desta terça-feira





A cratera começou a se abrir por volta das 9h da manhã próximo à ponte do Piqueri. Os bombeiros foram acionados e a Marginal Tietê foi bloqueada. Até o momento desta matéria, a via expressa da Marginal está desbloqueada. Contudo, a abertura no local do acidente está sendo analisada por engenheiros, visto que o asfalto continua cedendo.

O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, esteve presente no local do acidente com representantes da Sabesp e da obra do metrô afim de organizar as ações e diminuir os transtornos por conta do desabamento.

Leia Também

Nunes ainda afirmou que a abertura da pista central, onde se encontra a cratera, depende da empresa Comgás, pois é preciso analisar as tubulações de gases que passam pelo subsolo da marginal. Segundo os técnicos, não há previsão de liberação da pista e ela segue interditada até o fim das análises técnicas dos engenheiros.

As empresas Linha Uni e Acciona, responsáveis pela construção da Linha 6-Laranja, afirmaram que a causa do acidente foi o rompimento de uma coletora de esgoto que fica próxima ao poço de ventilação e saída de emergência Aquinos.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) também esteve no local no início da tarde e decretou ação emergencial para obras na Marginal Tietê.