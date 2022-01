Reprodução/Flickr Jair Bolsonaro

O presidente Bolsonaro não irá mais participar do evento que marca a abertura oficial do Ano Judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF). A cerimônia acontecerá amanhã (1) e será realizada virtualmente.

Inicialmente, o mandatário afirmou que participaria da ocasião, mas a mudança de planos surge em meio a crise gerada após ele não comparecer para depor na Polícia Federal na última sexta-feira (28).

O depoimento foi pedido do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que negou o recurso apresentada pela Advocacia-Geral da União (AGU) para que Bolsonaro não se apresentasse à PF.

A AGU tentou tirar o Ministro do inquérito que investiga o presidente pelo vazamento de documentos sigilosos sobre ataque hacker contra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2018, mas não obteve sucesso.