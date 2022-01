Reprodução "Cara de pau", diz Gleisi sobre Moro pedir para Lula abrir suas contas

A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), afirmou que o presidenciável Sergio Moro (Podemos) é "cara de pau" por desafiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a abrir as suas contas.

"Moro passou cinco anos quebrando sigilo e vazando ilegalmente todas as contas de Lula, sua família e sua empresa de palestras. Não achou um centavo irregular e isso foi reconhecido em sentença de sua substituta, Gabriela Hardt. É muita cara de pau do ex-juiz, que a cada dia que passa comprova sua parcialidade contra Lula, decretada pelo STF", afirmou a parlamentar.

O desafio foi realizado pelo ex-ministro do governo Bolsonaro após revelar os seus ganhos pelas consultorias realizadas para a empresa norte-americana Alvarez & Marsal. Ao todo, Moro recebeu R$ 3,7 milhões.





"E do Lula, vamos levantar o mesmo desafio: vamos abrir as contas lá do sítio de Atibaia, como é que a Odebrecht e a OAS fizeram aquelas reformas, quem pagou. Vamos aí também saber do Lula quanto ele recebeu e como recebeu por aquelas palestras, que é muito mais do que eu recebi", desafiou o ex-juiz.